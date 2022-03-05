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Haberler Magazin Şarkıcı Merve Özbey'den sahnede dikkat çeken sözler!

Şarkıcı Merve Özbey'den sahnede dikkat çeken sözler!

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Özbey, önceki akşam İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. İzleyenlere müzik ziyafeti çektiren Özbey, ara ara sevenleriyle de sohbet etti. Ünlü şarkıcının "Bu gece eski sevgiliye mesaj atmayı serbest bırakıyorum." sözleri ise geceye damgasını vurdu.

05.03.2022, 16:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022, 16:37

Şarkıcı Merve Özbey’den sahnede dikkat çeken sözler!

İkinci kez anne olmak için gün sayan Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Merve Özbey, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

Şarkıcı Merve Özbey’den dikkat çeken sözler!

Konsere siyah elbisesiyle çıkan Merve Özbey, konuklarına müzik ziyafeti sundu. Sahnesinde ara ara sevenleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Şarkıcı Merve Özbey’den dikkat çeken sözler!

33 yaşındaki şarkıcı, "Bu gece eski sevgiliye mesaj atmayı serbest bırakıyorum. Bu söyleyeceğim şarkılar aşk acısı çekenlere gelsin" dedi.

Şarkıcı Merve Özbey’den dikkat çeken sözler!

Milliyet'in haberine göre; iki saat kaldığı sahnede hem performansı hem de güzelliği ile adından söz ettirmeyi başaran Merve Özbey, konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.