Haberler Magazin Şarkıcı Merve Özbey'den sahnede dikkat çeken sözler!

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Özbey, önceki akşam İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. İzleyenlere müzik ziyafeti çektiren Özbey, ara ara sevenleriyle de sohbet etti. Ünlü şarkıcının "Bu gece eski sevgiliye mesaj atmayı serbest bırakıyorum." sözleri ise geceye damgasını vurdu.