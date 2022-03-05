Ünlü sanatçı Akrep Nalan mirasını o vakıfa bağışlamış!

'Akrep Nalan' olarak bilinen Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi'nde beden eğitimi öğretmeni 'Fidan Hoca' karakterine can veren, bu rolüyle çok sevilen ünlü şarkıcı ve oyuncu Akrep Nalan, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki ünlü sanatçının ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Bunun ardından Füsun Nalan Açın'ın mirasını kime bıraktığı da ortaya çıktı.
'Akrep Nalan' olarak bilinen Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Füsun Nalan Açın için bugün Bodrum'da tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
EVİNİ NESİN VAKFI'NA BAĞIŞLAMIŞ
Akrep Nalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselirken, sanatçı için bir paylaşım da, 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan geldi.
Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, ünlü sanatçının mirasını yıllar önce Nesin Vakfı'na bağışladığı da hatırlatıldı.
"AMBULANS ÇAĞIRDIM AMA VEFAT ETTİ"
Yaşamını yitiren Akrep Nalan'ın cenazesi Eski Çeşme Mahallesi'ndeki evinden alınıp, Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkartılırken, komşuları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.
Acılarının büyük olduğunu söyleyen ve Akrep Nalan'ın solunum yetmezliği sorunu bulunduğunu belirten 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, "Akciğerlerinde buzlanma vardı. 7 Mart'ta hastaneye yatacaktı. Kendisi için solunum cihazı alınmıştı. Bakıcısı sabah bana gelip, 'Ablam iyi değil' dedi. Bunun üzerine yanına gittim, kalp masajı yaptım ancak geç kalınmıştı. Ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediğine göre solunum yetmezliğinden yaşamını kaybetmiş. Biz birbirini seven komşulardık" dedi.
Vefatının ardından Akrep Nalan'ın sosyal medyadaki son paylaşımı yeniden gündeme geldi. 'Akrep Nalan' lakabıyla ünlenen Füsun Nalan Açın'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda çektiği rahatsızlıklar ve acıları tek tek anlattığı, 'Geliyor gelmekte olan' diyerek ölümünün yaklaştığını hissettiği ortaya çıktı.
Akrep Nalan'ın, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış. Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var. Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; geliyor gelmekte olan..." ifadelerini kullanmıştı.