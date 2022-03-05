Ünlü sanatçı Akrep Nalan mirasını o vakıfa bağışlamış!

Acılarının büyük olduğunu söyleyen ve Akrep Nalan'ın solunum yetmezliği sorunu bulunduğunu belirten 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, "Akciğerlerinde buzlanma vardı. 7 Mart'ta hastaneye yatacaktı. Kendisi için solunum cihazı alınmıştı. Bakıcısı sabah bana gelip, 'Ablam iyi değil' dedi. Bunun üzerine yanına gittim, kalp masajı yaptım ancak geç kalınmıştı. Ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediğine göre solunum yetmezliğinden yaşamını kaybetmiş. Biz birbirini seven komşulardık" dedi.