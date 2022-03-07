Haberler Magazin Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

Ünlü oyuncu Birce Akalay bir süre önce iş insanı Sadettin Saran ile görüntülenmiş ve ikilinin adı aşk iddialarına karışmıştı. Geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu prömiyerine katılan ve basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyucnu, Sadettin Saran ile hakkında çıkan aşk iddialarına da açıklık getirdi.