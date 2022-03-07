Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir tiyaro oyununun prömiyerine; Birce Akalay, İpek Bilgin, Tuğrul Tülek, Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay gibi isimler katıldı.
Ünlü oyuncu Birce Akalay bir süre önce iş insanı Sadettin Saran ile görüntülenmiş ve ikilinin adı aşk iddialarına karışmıştı. Geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu prömiyerine katılan ve basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyucnu, Sadettin Saran ile hakkında çıkan aşk iddialarına da açıklık getirdi.
Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir tiyaro oyununun prömiyerine; Birce Akalay, İpek Bilgin, Tuğrul Tülek, Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay gibi isimler katıldı.
'GECELERİ GÖRMÜYORUM'
Sabah'ın haberine göre; Birce Akalay, "Sizde bir değişiklik var gibi görünüyor" yorumunda bulunan gazetecilere "Gözümde gözlük var, ondan olmasın.
Ben geceleri görmüyorum, astigmatım var, gece ışıklar birbirine karışıyor, yaşlanıyoruz artık" diye karşılık verdi.
Akalay, geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'la buluşması ve aşk iddiaları hakkında da şunları söyledi:
"Arkadaşlar yapmayın lütfen, siz doğrusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü.
İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok."