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Haberler Magazin Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

Ünlü oyuncu Birce Akalay bir süre önce iş insanı Sadettin Saran ile görüntülenmiş ve ikilinin adı aşk iddialarına karışmıştı. Geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu prömiyerine katılan ve basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyucnu, Sadettin Saran ile hakkında çıkan aşk iddialarına da açıklık getirdi.

07.03.2022, 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022, 12:14

Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir tiyaro oyununun prömiyerine; Birce Akalay, İpek Bilgin, Tuğrul Tülek, Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay gibi isimler katıldı.

Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

'GECELERİ GÖRMÜYORUM'

Sabah'ın haberine göre; Birce Akalay, "Sizde bir değişiklik var gibi görünüyor" yorumunda bulunan gazetecilere "Gözümde gözlük var, ondan olmasın.

Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

Ben geceleri görmüyorum, astigmatım var, gece ışıklar birbirine karışıyor, yaşlanıyoruz artık" diye karşılık verdi.

Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

Akalay, geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'la buluşması ve aşk iddiaları hakkında da şunları söyledi:

Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

"Arkadaşlar yapmayın lütfen, siz doğrusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü.

Birce Akalay, Sadettin Saran ile sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı

İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok."