Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile şarkıcı Murat Boz, dijital bir platform için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü paylaşmıştı.
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, Çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık'ta gerçekleşen Another Self dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüksütün ve Murat Boz hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin dizi setinde aşk yaşamaya başladıkları konuşulmuş ancak ikiliden bunun hakkında bir açıklama gelmemişti. Son olarak güzel oyuncu, sosyal medya hesabından Murat Boz'un doğum gününü kutladı.
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile şarkıcı Murat Boz, dijital bir platform için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü paylaşmıştı.
Çiftin paylaştıkları bazı samimi pozlar, haklarında aşk dedikodularını çıkarmıştı.
Tuba Büyüküstün o dönem çıkan aşk dedikoduları için, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, arkadaşız" yanıtını vermişti.
Murat Boz da aynı şekilde, "Tuba ile güzel bir iş çıkardık" demekle kalmıştı.
Ancak Tuba Büyüküstün'ün yaptığı son paylaşım, aşk iddialarını yeniden güçlendirdi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN KUTLAMA
'Another Self' adlı internet dizisinde Murat Boz ile birlikte rol alan ve her fırsatta aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından Boz'un doğum gününü kutladı.
Büyüküstün'ün yaptığı bu paylaşım, ikilinin fanlarını bir kez daha heyecanlandırdı.
Öte yandan geçen günlerde ekipçe çekilen fotoğraflarda Büyüküstün ile Boz'un samimiyetleri dikkat çekmişti.
Tuba Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı.
Büyüküstün'ün bu evliliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.