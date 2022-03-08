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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün'den Murat Boz'un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, Çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık'ta gerçekleşen Another Self dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüksütün ve Murat Boz hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin dizi setinde aşk yaşamaya başladıkları konuşulmuş ancak ikiliden bunun hakkında bir açıklama gelmemişti. Son olarak güzel oyuncu, sosyal medya hesabından Murat Boz'un doğum gününü kutladı.