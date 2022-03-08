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Haberler Magazin Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün'den Murat Boz'un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün'den Murat Boz'un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, Çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık'ta gerçekleşen Another Self dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüksütün ve Murat Boz hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin dizi setinde aşk yaşamaya başladıkları konuşulmuş ancak ikiliden bunun hakkında bir açıklama gelmemişti. Son olarak güzel oyuncu, sosyal medya hesabından Murat Boz'un doğum gününü kutladı.

08.03.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 15:56

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile şarkıcı Murat Boz, dijital bir platform için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Çiftin paylaştıkları bazı samimi pozlar, haklarında aşk dedikodularını çıkarmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Tuba Büyüküstün o dönem çıkan aşk dedikoduları için, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, arkadaşız" yanıtını vermişti.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Murat Boz da aynı şekilde, "Tuba ile güzel bir iş çıkardık" demekle kalmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Ancak Tuba Büyüküstün'ün yaptığı son paylaşım, aşk iddialarını yeniden güçlendirdi.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN KUTLAMA

'Another Self' adlı internet dizisinde Murat Boz ile birlikte rol alan ve her fırsatta aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından Boz'un doğum gününü kutladı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Büyüküstün'ün yaptığı bu paylaşım, ikilinin fanlarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Öte yandan geçen günlerde ekipçe çekilen fotoğraflarda Büyüküstün ile Boz'un samimiyetleri dikkat çekmişti.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Tuba Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün’den Murat Boz’un doğum gününde anlamlı paylaşım!

Büyüküstün'ün bu evliliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.