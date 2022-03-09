Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkeme kararını verdi

"EVLADI ÜZERİNDEN PRİM YAPMAKTA"



Ardından bir televizyon programına bağlanan Sedat Doğan, Işın Karaca hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak onur ve saygınlığını zedeledi. Sedat Doğan'ın bu açıklamaları nedeniyle çocuğunun pedagojik olarak zarar gördüğünü öne süren Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulundu. Sedat Doğan'ın çocuğunu hiçbir zaman umursamadığını dava dilekçesinde belirten avukat Karakoç, "Sedat Doğan, açıklamalarıyla evladı üzerinden pirim yapmakta, çocuğuna zarar vermektedir. Davalının her açıklaması yüzünden Işın Karaca sanatından ziyade polemiklerle gündeme gelmektedir. Uyuşturucu bağımlılığı, işlediği suçlar ve tüm bunlara rağmen çıkıp müvekkili zan altında bırakabilecek söylemlerde bulunan Sedat Doğan hakkında mahkemeden konuşmama kararı verilmesini istiyoruz. Müvekkilimiz, Sedat Doğan'ın kendisi ve küçük kızından uzak durmasından başka bir şey istememektedir" dedi.