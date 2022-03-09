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Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Çalıkoğlu, görevlilere ve daha sonrasında olay yerine gelen polislere saldırmış, ünlü oyuncu ise polis memurlarına hakaret etmiş ve davalık olmuştu. Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.