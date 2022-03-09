  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Seray Sever babasına gözyaşları içinde veda etti

Seray Sever babasına gözyaşları içinde veda etti

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever geçtiğimiz gün koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sever'in babası, bugün ise Muğla'da toprağa verildi. Gözyaşlarına boğulan Sever'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

09.03.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022, 17:11

Seray Sever babasına gözyaşları içinde veda etti

Ünlü oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sever, durumun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seray Sever babasına gözyaşları içinde veda etti

Sever, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Seray Sever babasına gözyaşları içinde veda etti

Eral Tamer Sever'in cenazesi bugün ilçeye bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Seray Sever babasına gözyaşları içinde veda etti

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI VERMESİN"

Babasının ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Seray Sever, "Babamın bir sürü kronik rahatsızlığı vardı. Fakat bir hafta yoğun bakımda entübe kaldı. Beni İstanbul'a yolcu etti çünkü artık doğum yaklaşmıştı.

Seray Sever babasına gözyaşları içinde veda etti

Beni o gün yolcu ettikten sonra doktorlar arayıp babamın entübe edileceğini söyledi. Allah kimseye böyle acı vermesin. Yine de çok şanslıyım Allah herkese böyle bir baba nasip etsin, ateş düştüğü yeri yakıyor" açıklamasını yaptı.

  • SON DAKİKA