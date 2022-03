"PETEK'İ KEMERLE DÖVDÜ"



Hakkında açılan dava kapsamında Aralık 2021'de hakim karşısına çıkan Serengil, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapmıştı: Can Tanrıyar'ın, Petek Dinçöz'ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığının belgelerini sundum. Söylediğim her şey doğrudur, hakaret içermiyor. Can Tanrıyar, Petek'ten sonra bana taktı. Zor kurtulduk. Bu belgeleri mahkemeye sunduk.