Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

33 yaşındaki oyuncu, "Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım. Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir.