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Haberler Magazin Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'a dava açtı

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'a dava açtı

Oyuncu ve model Ceren Hindistan, 2014 yılında sevgilisi olan iş insanı Ümit Aslan ile hayatlarını birleştimişti. Çiftin bu birlikteliğinden 'Arya Rima' isimli kızları dünyaya gelmiş, hamile olduğu sırada eski eşinin kendisini kemerle dövdüğünü dile getiren Hindistan, 2016 yılında eşiyle yollarını ayırmıştı. Eski eşler yine karşı karşıya geldi. Ceren Hindistan, eski eşinin uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evine zorla girdiği iddiasıyla dava açtı.

10.03.2022, 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022, 12:38

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

İş insanı Ümit Aslan ile beş yaşındaki kızının annesi oyuncu Ceren Hindistan arasında sular durulmuyor. Aslan, 'Wilms Tümörü' teşhisi nedeniyle böbrek rahatsızlığı bulunan kızı Arya Rima'ya bakamadığı iddiasıyla Hindistan'a velayet davası açmıştı.

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

Aslan, velayetin kendisine verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise ortak velayet verilmesini istemişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, annenin velayet görevlerini ihmal ve istismar ettiğinin ispatlanamadığını belirterek, çocuğun velayetinin kesin olarak annede kalmasına karar vermişti.

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

ZORLA EVİNE GİRMİŞ!

Milliyet'in haberine göre; kızının velayetini kaybeden Ümit Aslan hakkında bu defa uzaklaştırma kararına rağmen Ceren Hindistan'ın evine zorla girdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Aslan'ın, Hindistan'ın çocuğunun babası olduğu, 6 Eylül 2021 tarihinde Hindistan'ın Aslan aleyhinde uzaklaştırma kararı aldırdığı, şüphelinin 6 Eylül 2021 günü saat 20:00-20:30 sıralarında oyuncunun rızası dışında evine girdiği belirtildi.

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

Suçlamaları inkar etmesine rağmen Ümit Aslan hakkında kamera görüntüleri dikkate alınarak, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

"KONUŞURSAM SOKAĞA ADIM ATAMAZSIN"

Ceren Hindistan, geçtiğimiz yıl Aile Mahkemesi'ne başvurup, kendisi için bir ay süreyle koruma kararı ve konuşmama yasağı aldıran Ümit Aslan hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

33 yaşındaki oyuncu, "Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım. Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir.

Zorla evine girmiş! Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan’a dava açtı

Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Merak etme senin gibi yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün. Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey elimizde var. Ben varsayımlarla değil belgelerle hareket ederim" açıklamasını yapmıştı.

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