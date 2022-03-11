Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.
47 yaşındaki Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra verdiği kilolar sonrası yeni imajı ve değişimiyle kendine adeta hayran bırakıyor. Oyunculuğunun yanı sıra her geçen gün verdiği kilolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki akşam bir davette görüntülendi. Basın mesnuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, filtre kullandığını belirterek, estetik itirafında bulundu.
Kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.
Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor.
Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki akşam bir davette görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' dedi.
Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulundu.
Oyunculuğunu etkilemeyecek şekilde yüzünde küçük operasyonlar yaptırdığını itiraf eden Bozoğlu, sosyal medyada filtre kullandığını da söyleyip ekledi: "Artık babam bile filtre kullanıyor. Biz kullanınca niye olay olsun?''
2016 yılından 110 kiloya çıkınca ameliyat olan ve 3 yılda 58 kilo vererek 52'ye düşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bir kanalda yayınlanan programına konuşarak başından geçen zor günleri anlatmıştı.
"CEBİMDE 3 TL KALMIŞTI"
Hayatın tüm zorluklarını yaşadığı söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi.
Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım.
İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu.
"DİBE VURDUM, SIFIR NOKTASINI GÖRDÜM"
Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı. Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım.
Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım. Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp 'Şükürler olsun' diyorum."