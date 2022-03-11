  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı!

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı!

47 yaşındaki Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra verdiği kilolar sonrası yeni imajı ve değişimiyle kendine adeta hayran bırakıyor. Oyunculuğunun yanı sıra her geçen gün verdiği kilolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki akşam bir davette görüntülendi. Basın mesnuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, filtre kullandığını belirterek, estetik itirafında bulundu.

11.03.2022, 14:24 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 14:25

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki akşam bir davette görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' dedi.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulundu.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Oyunculuğunu etkilemeyecek şekilde yüzünde küçük operasyonlar yaptırdığını itiraf eden Bozoğlu, sosyal medyada filtre kullandığını da söyleyip ekledi: "Artık babam bile filtre kullanıyor. Biz kullanınca niye olay olsun?''

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

2016 yılından 110 kiloya çıkınca ameliyat olan ve 3 yılda 58 kilo vererek 52'ye düşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bir kanalda yayınlanan programına konuşarak başından geçen zor günleri anlatmıştı.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

"CEBİMDE 3 TL KALMIŞTI"

Hayatın tüm zorluklarını yaşadığı söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu.

"DİBE VURDUM, SIFIR NOKTASINI GÖRDÜM"

Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı. Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan estetik itirafı!

Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım. Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp 'Şükürler olsun' diyorum."

  • SON DAKİKA