Haberler Magazin Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan estetik itirafı!

47 yaşındaki Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra verdiği kilolar sonrası yeni imajı ve değişimiyle kendine adeta hayran bırakıyor. Oyunculuğunun yanı sıra her geçen gün verdiği kilolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki akşam bir davette görüntülendi. Basın mesnuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, filtre kullandığını belirterek, estetik itirafında bulundu.