Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

"BİZE BÖYLE SORULAR SORMAYIN"



Milliyet'in haberine göre; Dormen'in yardımcıları olduğunu söyleyen kişilerin basın mensuplarına "Biz bu haberlerle anılmak istemiyoruz. Yok öyle bir olay olmadı. Bize böyle sorular sormayın" diyerek tepki göstermesi şaşırttı.