  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Haldun Dormen 'dolandırılma' iddiasına ne cevap verdi?

Haldun Dormen 'dolandırılma' iddiasına ne cevap verdi?

Ünlü sanatçı Haldun Dormen, uzun zaman sonra Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 93 yaşındaki Dormen, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, basın mensuplarının sorduğu dolandırılma sorusu karşısında ise sessizliğini korudu.

11.03.2022, 13:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 13:42

Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

Bastonu ve kendisine eşlik eden yardımcılarıyla yürürken Nişantaşı'nda görüntülenen 93 yaşındaki oyuncu Haldun Dormen, "Sağlık durumum gayet iyi bacağımda sıkıntılarım vardı ama o da geçti gibi" diye konuştu.

Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

Sanat dünyasının usta ismi, geçtiğimiz günlerde ikamet ettiği apartmandaki görevlinin kendisiyle birlikte birçok ünlü isimden para toplayarak kayıplara karıştığı haberlerine sessiz kalırken, yanındaki yardımcılarının basın mensuplarına tepki göstermesi şaşırttı.

Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

"BİZE BÖYLE SORULAR SORMAYIN"

Milliyet'in haberine göre; Dormen'in yardımcıları olduğunu söyleyen kişilerin basın mensuplarına "Biz bu haberlerle anılmak istemiyoruz. Yok öyle bir olay olmadı. Bize böyle sorular sormayın" diyerek tepki göstermesi şaşırttı.

Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

Aynı apartmanda ikamet eden Zafer Algöz ise geçtiğimiz günlerde "Yeni evlenen ve çocuğu olan biriydi. İlk zamanlar arı gibiydi, meğer iğneyi sokup kaçacakmış" diyerek, olayın gerçek olduğunu açıklamıştı.

Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

KORONAVİRÜS ATLATTI

Usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Dormen şunları söylemişti; "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. "

Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

"Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

Daha sonra hastalığı yenen usta sanatçı, sosyal medya hesabından kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

  • SON DAKİKA