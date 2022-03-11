Haldun Dormen ’dolandırılma’ iddiasına ne cevap verdi?

Bastonu ve kendisine eşlik eden yardımcılarıyla yürürken Nişantaşı'nda görüntülenen 93 yaşındaki oyuncu Haldun Dormen, "Sağlık durumum gayet iyi bacağımda sıkıntılarım vardı ama o da geçti gibi" diye konuştu.
Ünlü sanatçı Haldun Dormen, uzun zaman sonra Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 93 yaşındaki Dormen, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, basın mensuplarının sorduğu dolandırılma sorusu karşısında ise sessizliğini korudu.
Bastonu ve kendisine eşlik eden yardımcılarıyla yürürken Nişantaşı'nda görüntülenen 93 yaşındaki oyuncu Haldun Dormen, "Sağlık durumum gayet iyi bacağımda sıkıntılarım vardı ama o da geçti gibi" diye konuştu.
Sanat dünyasının usta ismi, geçtiğimiz günlerde ikamet ettiği apartmandaki görevlinin kendisiyle birlikte birçok ünlü isimden para toplayarak kayıplara karıştığı haberlerine sessiz kalırken, yanındaki yardımcılarının basın mensuplarına tepki göstermesi şaşırttı.
"BİZE BÖYLE SORULAR SORMAYIN"
Milliyet'in haberine göre; Dormen'in yardımcıları olduğunu söyleyen kişilerin basın mensuplarına "Biz bu haberlerle anılmak istemiyoruz. Yok öyle bir olay olmadı. Bize böyle sorular sormayın" diyerek tepki göstermesi şaşırttı.
Aynı apartmanda ikamet eden Zafer Algöz ise geçtiğimiz günlerde "Yeni evlenen ve çocuğu olan biriydi. İlk zamanlar arı gibiydi, meğer iğneyi sokup kaçacakmış" diyerek, olayın gerçek olduğunu açıklamıştı.
KORONAVİRÜS ATLATTI
Usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Dormen şunları söylemişti; "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. "
"Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."
Daha sonra hastalığı yenen usta sanatçı, sosyal medya hesabından kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.