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Haberler Magazin Hülya Avşar'a dudak uçuklatan teklif!

Hülya Avşar'a dudak uçuklatan teklif!

Özel hayatı ve yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren 58 yaşındaki oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Acelesi olduğunu belirten Avşar'ın telaşlı halleri dikkat çekti. Ünlü güzelin bu telaşının sebebi ortaya çıktı. Avşar'ın bir kozmetik firmasıyla görüşmesi olduğu ve kendsine dudak uçuklatan bir teklif yapıldığı öğrenildi.

12.03.2022, 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022, 12:23

Hülya Avşar’a dudak uçuklatan teklif!

Son dönemde sahne kıyafetleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, önceki gün Etiler'de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar’a dudak uçuklatan teklif!

Hızlıca mekanın giriş kapısına doğru yönelen sanatçı, "Çok geç kaldım, sonra konuşalım" dedikten sonra gözlerden kayboldu. Avşar'ın bu telaşının sebebi ortaya çıktı.

Hülya Avşar’a dudak uçuklatan teklif!

AVŞAR KABUL ETMEDİ

Milliyet'in haberine göre; Bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenilen 58 yaşındaki şarkıcıya, reklam kampanyasının yüzü olması için teklif geldiği iddia edildi.

Hülya Avşar’a dudak uçuklatan teklif!

Hülya Avşar'a söz konusu firmadan 12 milyon TL'lik teklif yapıldığı öğrenilirken, sanatçının ise bu teklifi kabul etmediği ve düşünmek için zaman istediği ileri sürüldü.

Hülya Avşar’a dudak uçuklatan teklif!

"İLİŞKİ BAŞLAMADAN MI BİTTİ?"

ünlü sanatçının 12 yıl aradan sonra iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikilinin basına yansıyan samimi görüntüsü dedikodulara neden olmuştu. Ancak Avşar kızı, Güzelci ile sadece arkadaş olduklarını açıklamıştı.

Hülya Avşar’a dudak uçuklatan teklif!

Bir çocuk annesi Hülya Avşar, "İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?" soruları karşısında kahkaha atarak, "Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu! Her şey kısmet" yanıtını vermişti.

Hülya Avşar’a dudak uçuklatan teklif!

"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"

Geçtiğimiz ay Tarabya'da bir balıkçı çıkışında görüntülenen şarkıcı, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" açıklamasını yapmıştı.

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