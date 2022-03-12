Geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir balıkçıda yeni sevgilisiyle yemek yiyen Bestemsu Özdemir, basın mensupları fark edince, mekanın otoparkından kaçtı ve görüntü vermedi. Erkek arkadaşı da mekandan apar topar çıktı.
İşletmeci Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan genç oyuncu Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı. Özdemir, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle yemek yedi. Basın mensuplarını farkeden 29 yaşındaki oyuncu, görüntü vermemek adına mekanın otoparkından kaçarken, erkek arkadaşı da mekandan apar topar ayrıldı. Özdemir görüntülenmedi ama sevgilisi olduğu iddia edilen beyefendi basın mensuplarını engellemeye çalışsa da yine de görüntülenmekten kaçamadı.
Geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir balıkçıda yeni sevgilisiyle yemek yiyen Bestemsu Özdemir, basın mensupları fark edince, mekanın otoparkından kaçtı ve görüntü vermedi. Erkek arkadaşı da mekandan apar topar çıktı.
Basın mensuplarının görüntü almaması amacıyla beyefendinin yardımcısının, kameraların önüne geçip, gazetecileri engellemeye çalışması dikkat çekti.
Bestemsu Özdemir'in yanındaki kişinin mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu olduğu öğrenildi. Durdu, ilişkileriyle ilgili sorulara cevap vermedi.
Milliyet'in haberine göre; muhabirlerin "Bestemsu Hanım ile beraberdiniz, bizi görür görmez kaçtınız. Hayırlı olsun yeni ilişkiniz" sözlerine sessiz kalan Serkan Mehmet Durdu, hızlıca mekanın arka kapısına yöneldi.
Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz aylarda el ele görüntülendiği ünlü şef Yağız İzgül hakkında, "Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için" ifadelerini kullanmıştı.
Güzel oyuncu, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık, benim yaklaşık üç aydır bir ilişkim var. Şu an cicim aylarındayız" şeklinde konuşmuştu.
Özdemir, 31 Aralık gecesi Instagram hesabından sevgilisi ile sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşmış, "2021'i bu kadar güzel bitireceğim, bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi" notunu yazmıştı.
29 yaşındaki güzel, sosyal medyada gündem olan paylaşımında sevgilisinin ne adını açıklamıştı, ne de yüzünü göstermişti.
Oyuncunun sevgilisinin, organizasyon şirketi ve Yalova'da bir restoranın sahibi Sadi Türker Dağdelen olduğu öğrenilmişti.