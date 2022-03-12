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Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişki için rızası olmadığı biliniyor. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, Dadgar'ın paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisi Özcan Deniz ile videosunu paylaşan Dadgar'ın parmağındaki tektaş yüzük 'Evleniyorlar mı?' dedirtti.

12.03.2022, 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022, 10:45

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 24 yaş küçük İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

"EVLENİYORLAR MI?"

Paylaşımına "Hediye gibi geldin hoş geldin" notunu düşen İranlı tasarımcının, kalp ve tektaş emojisi de kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

26 yaşındaki Dadgar'ın bu paylaşımı akıllara Evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

"RIZAM YOKTUR!"

Öte yandan Kadriye Özcan'in, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

Seren Serengil, yorumcusu olduğu programda, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

BEĞENİ YAĞDI

Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymuştu.

Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

İranlı modacı da 2 Ocak tarihinde Instagram hesabından oyuncu ile karelerine yer vermiş, takipçilerinden 30 binden fazla beğeni almıştı.

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