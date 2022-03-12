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Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişki için rızası olmadığı biliniyor. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, Dadgar'ın paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisi Özcan Deniz ile videosunu paylaşan Dadgar'ın parmağındaki tektaş yüzük 'Evleniyorlar mı?' dedirtti.