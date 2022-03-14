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Deniz Akkaya tehditlere dayanamadı, savcılığa şikayet etti

44 yaşındaki ünlü manken Deniz Akkaya, kendisini sosyal medya üzerinden tehdit eden şarkıcı Sevda Giray'ı savcılığa şikâyet etti. Dilekçesinde 'O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm.' gibi birçok tehdit ve hakarete maruz kaldığını ifade eden Akkaya, Giray'ın cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.