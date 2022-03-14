İbrahim Tatlıses başından geçen silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı

Sık sık programda ağlamasıyla gündeme gelen Tatlıses Seren Serengil'in, "İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok. Bu saatten sonra onu pamuklara saracağız, hatalı da olduğunu düşünseniz bunu yapacaksınız. İbrahim Tatlıses bir daha gelmeyecek." sözleri üzerine o anları anlattı.