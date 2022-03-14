İbrahim Tatlıses başından geçen silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı

İbrahim Tatlıses, 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu.
70 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, her hareketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Son zamanlarda özellikle özel hayatıyla gündeme gelen Tatlıses, sunucusu olduğu programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıyı ve yaşadığı süreci ilk kez anlattı.
İbrahim Tatlıses, 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu.
Sık sık programda ağlamasıyla gündeme gelen Tatlıses Seren Serengil'in, "İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok. Bu saatten sonra onu pamuklara saracağız, hatalı da olduğunu düşünseniz bunu yapacaksınız. İbrahim Tatlıses bir daha gelmeyecek." sözleri üzerine o anları anlattı.
'BİR BAKTIM BİR ŞEYLER DAMLIYOR'
2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor.
Doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş" açıklamasını yaptı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini vurgulayan şarkıcı, "Lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı" şeklinde konuştu.
TEDAVİ SÜRECİ
Tatlıses, uğradığı silahlı saldırıdan sonra altı saat süren bir operasyon geçirmiş ve iki hafta yoğun bakım ünitesinde kalmıştı. 6 Nisan 2011'de tedavi için uçakla Almanya'ya götürülen usta sanatçıya, sonraki yıllarda ABD'de beyin operasyonu yapılmıştı.
"GÖZÜMÜN İÇİNE SEVGİYLE BAKIYOR"
Öte yandan İbrahim Tatlıses'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Seren Serengil'in "Sizi ne zaman atarlı görsem 'Aşk yaşıyordur' diyorum. 28 Aralık'ta yeni bir aşka yelken açmışsınız" sözlerini ünlü şarkıcı doğruladı.
Yeni bir ilişkiye başladığını duyuran İbrahim Tatlıses "Gözümün içine sevgiyle bakıyor. Öyle bakan da görmedim bugüne kadar" itirafında bulundu.