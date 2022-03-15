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Haberler Magazin Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu'ndan kötü haber geldi

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu'ndan kötü haber geldi

Şarkılarıyla bir dönem oldukça konuşulan 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir oğulları olan çiftten kötü haber geldi. Petek Diçöz eşi ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

15.03.2022, 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022, 16:53

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

Dansları ve şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan Petek Dinçöz eşi ve çocuğuyla gözlerden uzak yaşıyordu. Şimdilerde güzellik merkezi işleten Dinçöz, son paylaşımıyla takipçilerini üzdü.

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sahnelerden uzak duran Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya başladı.

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

Petek Dinçöz'ün avukatı İmran Işık'da daha sonra sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

İKİNCİ BEBEK HEYECANI YARIM KALDI

Petek Dinçöz Ağustos 2020'de ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa eşi de kalp emojileri ile karşılık verdi.

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

Eylül ayında ise bebeğini kaybettiği açıkladı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."

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