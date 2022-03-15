Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu’ndan kötü haber geldi

Dansları ve şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan Petek Dinçöz eşi ve çocuğuyla gözlerden uzak yaşıyordu. Şimdilerde güzellik merkezi işleten Dinçöz, son paylaşımıyla takipçilerini üzdü.
Şarkılarıyla bir dönem oldukça konuşulan 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir oğulları olan çiftten kötü haber geldi. Petek Diçöz eşi ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Dansları ve şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan Petek Dinçöz eşi ve çocuğuyla gözlerden uzak yaşıyordu. Şimdilerde güzellik merkezi işleten Dinçöz, son paylaşımıyla takipçilerini üzdü.
Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sahnelerden uzak duran Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya başladı.
İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.
Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."
Petek Dinçöz'ün avukatı İmran Işık'da daha sonra sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.
İKİNCİ BEBEK HEYECANI YARIM KALDI
Petek Dinçöz Ağustos 2020'de ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa eşi de kalp emojileri ile karşılık verdi.
Eylül ayında ise bebeğini kaybettiği açıkladı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:
"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."