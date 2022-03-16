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Haberler Magazin Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evli ve üç çocuk babası olan Deha Bilimlier'i eşi Aslı Bilimlier konuşulanların ardından evden kovmuştu. Ayrı yaşamaya başlayan çift, evliliklerindeki krizi aştı. Ünlü şarkıcı eşiyle çektirdiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

16.03.2022, 16:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 16:55

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edilmişti. Saraçoğlu'nun, ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice görüştüğü öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların ardından çift evleri ayırmıştı.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

"MESAFEMİ KORUYABİLİRDİM"

Saraçoğlu ile yakınlaştıkları dedikodusunu yalanlayan Deha Bilimlier, "Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde sahnem biter, eve giderim. O gün ise kuliste ağırladım" ifadeleri kullanmıştı.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

"ASLI BENİ EVDEN KOVDU"

Bir magazin programında yorumcu olan Esin Övet, olayla ilgili ünlü şarkıcıyla telefonla konuştuğunu ve kendisine şunları söylediğini aktarmıştı:

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

"Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum, sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum."

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

"GÖRÜNTÜYÜ BANA DA GÖNDERSİNLER"

Gülşah Saraçoğlu ise "Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, o kadar yanlış ve yalan ki. Deha eski eşimin de benim de dostum.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

Böyle bir durumun mümkünatı yok, çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Allah aşkına bana da göndersinler" şeklinde konuşmuştu.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

"İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM"

Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı olan popçu Demet Akalın ise aşk iddialarının sorulması üzerine, "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar" ifadelerini kullanmıştı.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

"İYİ Kİ BENİMLESİN"

Bir süre ayrı yaşayan Bilimlier çifti, aralarındaki buzları eritti. Evliliklerine yeni bir şans veren ikili, Dubai'ye tatile gitti. Instagram'da romantik bir paylaşıma imza atan şarkıcı, eşine, "Benim asil, karakterli, kıymetli sevgilim.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine Hep beraber" sözleriyle seslendi.

Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier çifti evliliklerindeki buzları eritti

ÇİFTTEN YENİ POZ GELDİ

Üç çocuk babası 39 yaşındaki şarkıcı, boşanmanın eşiğinden döndüğü eşiyle çektirdiği bir fotoğrafı daha yayınladı. Deha Bilimlier, sosyal medyada gündem olan paylaşımına kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

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