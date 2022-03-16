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Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür'e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Özel hayatı ve açıklamalarıyla oldukça konuşulan, müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, katıldığı bir programda yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür için "Chloe'den 10 kat daha çok sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak." ifadelerini kullandı.