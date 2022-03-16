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Haberler Magazin Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür'e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür'e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Özel hayatı ve açıklamalarıyla oldukça konuşulan, müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, katıldığı bir programda yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür için "Chloe'den 10 kat daha çok sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak." ifadelerini kullandı.

16.03.2022, 14:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 14:20

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

2014 senesinde hayatını Chloe Loughnan ile birleştiren Serdar Ortaç, olaylı bir şekilde eşinden ayrılmıştı.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Çiftin ayrılığının ardından aralarındaki tazminat açıklamaları çok konuşulmuştu.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Serdar Ortaç, Loughnan ayrılığının ardından gönlünü 2019 yılında kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür'e kaptırmıştı.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkilerini bir dargın bir barışık şekilde sürdürmüş ve çift daha sonra ayrılık kararı almıştı.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Şimdi ise Serdar Ortaç'tan dikkat çeken Seçil Gür, itirafı geldi.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Seçil Gür'e zeytin dalı uzatan Ortaç, "Hiç birisini sevdiniz mi?" sorusuna "Ben Seçil'i çok sevdim.

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

Chloe'den 10 kat daha çok sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak…" dedi.

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