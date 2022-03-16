Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür’e seslendi: Keşke tekrar birlikte olsak!

2014 senesinde hayatını Chloe Loughnan ile birleştiren Serdar Ortaç, olaylı bir şekilde eşinden ayrılmıştı.
Özel hayatı ve açıklamalarıyla oldukça konuşulan, müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, katıldığı bir programda yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür için "Chloe'den 10 kat daha çok sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak." ifadelerini kullandı.
2014 senesinde hayatını Chloe Loughnan ile birleştiren Serdar Ortaç, olaylı bir şekilde eşinden ayrılmıştı.
Çiftin ayrılığının ardından aralarındaki tazminat açıklamaları çok konuşulmuştu.
Serdar Ortaç, Loughnan ayrılığının ardından gönlünü 2019 yılında kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür'e kaptırmıştı.
Aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkilerini bir dargın bir barışık şekilde sürdürmüş ve çift daha sonra ayrılık kararı almıştı.
Şimdi ise Serdar Ortaç'tan dikkat çeken Seçil Gür, itirafı geldi.
Seçil Gür'e zeytin dalı uzatan Ortaç, "Hiç birisini sevdiniz mi?" sorusuna "Ben Seçil'i çok sevdim.
Chloe'den 10 kat daha çok sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak…" dedi.