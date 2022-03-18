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Haberler Magazin Duygu Özaslan'dan estetik itirafı!

Duygu Özaslan'dan estetik itirafı!

Ünlü youtuber ve influncer Duygu Özaslan, son zamanlarda verdiği kilolar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından oldukça söz ettiriyor. Bunun dışında yüzündeki değişimler de bir hayli dikkat çeken ünlü isim son paylaşımıyla yaptırdığı tüm estetikleri itiraf etti.

18.03.2022, 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 16:48

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren ve bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan kendini spora vermişti. İncecik olan Özaslan, sonra olarak yıllar önceki halini paylaştı. Yüzündeki estetikleri de tek tek sıraladı.

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

Makyaj videoları çekip YouTube'da yayınlayan Duygu Özaslan'ın yıldızı parladı. Kısa sürede büyük bir takipçisi sayısına ulaşan Duygu Özaslan, Instagram'ı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

Geçtiğimiz yaz ortaya çıkan kilolu fotoğrafları ile adından söz ettiren Özaslan, şimdi de estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

Estetiksiz halini paylaşarak bu zamana kadar yüzüne yaptırdığı işlemleri sıralayan Duygu Özaslan, şu ifadeleri kullandı...

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

"Evet botokssuz halimi göstereyim size. Özellikle makyajsız paylaşmak istedim. Tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim"

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

"31 yaşındayım, gerdin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum, o yüzden yaptırıyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık, anlatmıştım zaten size."

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

"Benim çene hattım zaten çok keskin ama ucu böyle değildi. Sanılanın aksine jawline değil çene ucu dolgum var."

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

"Bir de diş sıkma için masseter yaptırmıştım ama o da çok oldu ve yeniletmedim. Bence onun da etkisi olmuş olabilir elmacıkların daha çıkık durmasında."

Duygu Özaslan’dan estetik itirafı!

"Ama tabi en büyük farkı yaratan 13 kilo civarı verdim ve yüzümdeki bütün yağ, dolgunluk gitti. Hatta fazla gitti."

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