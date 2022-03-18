Ünlü oyuncu Can Yaman’ın eski sevgilisi Diletta Leotta ihaneti anlattı

Uzun süre aşk yaşadığı ve evlenme teklifi ettiği italyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile 2021'in son aylarında ayrılan Can Yaman bu hamlesiyle şaşırtmıştı.
Ünlü oyuncu Can Yaman, şöhret basamaklarını İtalya'da tırmanmaya hızla devam ederken, orada gönlünü İtalyan spor sipkeri Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. Ünlü oyuncunun evlilik teklifi ettiği, hatta ailesiyle tanıştırdığı Diletta Leotta ile bir süre sonra ayrılma kararı almıştı. Ayrılık üzerine Can Yaman'dan bir açıklama gelmezken, eski sevgili Diletta Leotta'dan magazin gündemine bomba gibi düşecek ihanet açıklaması geldi.
Uzun süre aşk yaşadığı ve evlenme teklifi ettiği italyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile 2021'in son aylarında ayrılan Can Yaman bu hamlesiyle şaşırtmıştı.
31 yaşındaki yakışıklı oyuncunun adı bu sürpriz ayrılığın ardından "Violet Like the Sea" projesindeki partneri Francesca Chillemi ile aşk dedikodularına karışmıştı.
''CAN 2017'DE ALDATILMIŞ''
Güzel spiker, bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda; 2021 sonunda ayrıldığı oyuncunun güven sorunu olduğunu söyledi. Leotta'nın "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" dedi.
GÖZLER BESTEMSU ÖZDEMİR'E ÇEVRİLDİ
Takvim Saklambaç'ın haberine göre; Bu sözler üzerine gözler Can Yaman'ın 2017 yılında ayrıldığı Bestemsu Özdemir'e çevrildi. Yaman ile aşkını o sene bitiren Özdemir'in oyuncu tarafından ihanete uğradığı konuşulmuştu.
Ancak Diletta Leotta'nın iddiası, tam aksini gösterdi. Bu arada Yaman, kadınlara karşı sergilediği tavır ve sözlerle birçok defa eleştirilmişti.
29 yaşındaki Özdemir, o dönem ayrılıkla ilgili "İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık" demişti.