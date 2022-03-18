Haberler Magazin Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ihaneti anlattı

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ihaneti anlattı

Ünlü oyuncu Can Yaman, şöhret basamaklarını İtalya'da tırmanmaya hızla devam ederken, orada gönlünü İtalyan spor sipkeri Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. Ünlü oyuncunun evlilik teklifi ettiği, hatta ailesiyle tanıştırdığı Diletta Leotta ile bir süre sonra ayrılma kararı almıştı. Ayrılık üzerine Can Yaman'dan bir açıklama gelmezken, eski sevgili Diletta Leotta'dan magazin gündemine bomba gibi düşecek ihanet açıklaması geldi.