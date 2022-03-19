Sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlü oyuncu Can Yaman yeni bir aşka yelken açtı

Dizi çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra birlikte anıldığı ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı.
32 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman, dizi çekimleri için bir yıldır İtalya'daydı. Ünlü oyuncu, orada gönlünü spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptırmış ve bir süre sonra da evlilik yolunda giden ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Can Yaman, ünlü spikerden ayrıldıktan sonra ise İtalyan basınında da anıldığı o ünlü oyuncuyla bir ilişkiye başladı. Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşulanları doğruladı.
Dizi çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra birlikte anıldığı ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı.
Bir süredir birlikte oldukları konuşulan 32 yaşındaki Yaman, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırdı. Ünlü oyuncu, 9.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 36 yaşındaki İtalyan aktrisle haklarında çıkan 'aşk' dedikodularını doğruladı.
"GÜNEŞ GİBİ GÜZEL"
Can Yaman, yeni sevgilisi ile pozlarını, "Deniz gibi mor, güneş gibi güzel" notuyla yayınladı. Yaman'ın paylaşımları, kısa sürede hayranlarından 300 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Can Yaman, Demet Özdemir'le başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin ardından yurt dışında da büyük üne kavuştu.
Can Yaman, İtalya'da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olurken kariyerini orada devam ettirme kararı aldı. İlk olarak bir makarna markasının reklamında rol alan Can Yaman, dizi çekimleri için hazırlık yaptı.
Çekimleri 2022 yılına ertelenen dizinin ardından Can Yaman, "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Can Yaman, İtalya'da kendisi kadar sevilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Yaman, şunları söyledi:
"Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum."
Öte yandan ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu. İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu. Can Yaman'ın ailesiyle tanıştırdığı, hatta evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta ile ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştmüştü.
"GÜVEN SORUNU VAR"
Can Yaman'ın eski sevgilisi Leotta, ünlü oyuncunun güven sorunu yaşadığını söyledi. Leotta, "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış." dedi.