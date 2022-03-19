Haberler Magazin Sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlü oyuncu Can Yaman yeni bir aşka yelken açtı

Sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlü oyuncu Can Yaman yeni bir aşka yelken açtı

32 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman, dizi çekimleri için bir yıldır İtalya'daydı. Ünlü oyuncu, orada gönlünü spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptırmış ve bir süre sonra da evlilik yolunda giden ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Can Yaman, ünlü spikerden ayrıldıktan sonra ise İtalyan basınında da anıldığı o ünlü oyuncuyla bir ilişkiye başladı. Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşulanları doğruladı.