Ünlü şarkıcı Linet’in annesi hayatını kaybetti

Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya baş sağlığı dileklerini iletti.