KEREM'LE POZUNU PAYLAŞTI



Dünyaca ünlü oyuncu, Bürsin'le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Banderas, gönderisine; "Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin 'Company'i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.