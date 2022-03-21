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Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı hakkında 3 yıl hapis istemi!

İş insanı İbrahim Salman,kendisine ait logoyu kullanarak tanıtım yaptığı ve haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrasında ise Buse Terim Bahçekapılı için 'marka hakkını ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.