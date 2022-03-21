İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, evli mi?

İpek Tanrıyar'ın özel hayatı hayranları tarafından araştırılıyor. Güzelliği ve başarılı performansı ile bir döneme damgasını vuran İpek Tanrıyar, son dönemlerde magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında yerini aldı. İşte İpek Tanrıyar'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

Oyuncu ve manken olan İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur. 2002 Yılında Brindar adlı bir filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur'un sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yaptı.

Ünlü isim, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünü çokça konuşulmuştu.

İPEK TANRIYAR DİZİ VE FİLMLERİ

Kendi Okulumuza Doğru - (2008)

Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze

Sıla - (2006)

Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı

Brindar - (2004)

Japonyalı Gelin - (2003)

Serseri - (2003) - Eylül

Karaoğlan - (2002) - Ülger

Belalım Benim - (2002)

Bir Tatlı Huzur - (2002)