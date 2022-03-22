İbrahim Kutluay gönlünü oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı

Milliyet'in haberine göre; Ünlü oyuncunun şimdilerde İbrahim Kutluay ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay, yaklaşık bir aydır Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi.