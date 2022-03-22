İbrahim Kutluay gönlünü oyuncu Gülcan Arslan’a kaptırdı

Yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın adı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile anılmıştı. İkilinin, özel bir davette yakınlaştıkları ve samimi oldukları iddia edilmişti.
Demet Şener ile 13 yıllık evliliğini Edwina Sponza için bitiren iki çocuk babası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yeni bir aşka yelken açtı. Edwina Sponza ile de geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ilişkisini bitiren basketbolcunun, yaklaşık bir aydır oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi. İkiliyi Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün tanıştırdığı öne sürüldü.
Yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın adı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile anılmıştı. İkilinin, özel bir davette yakınlaştıkları ve samimi oldukları iddia edilmişti.
BİRLİKTE DANS ETTİLER
İkilinin davet boyunca hep yan yana oldukları, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi. Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan'ın dans ettiği anları paylaştı. Bu paylaşım sonrası Arslan da Teoman'ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman'ı sosyal medyadan takibe aldı.
TEOMAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Aşk iddiası sonrası ilk açıklama Teoman'dan geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen rock müziğin ünlü ismi, Gülcan Arslan ile hakkında çıkan haberlere ilişkin ilk kez konuştu. 2015 yılında boşandığı Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan Teoman, ünlü oyuncuyu tanımadığını söyleyerek şaşırttı.
"KIZI TANIMIYORUM BİLE"
"Palavra canım ya. Kızı tanımıyorum bile. Arkadaşım çekmiş onu paylaştım" açıklamasını yapan Teoman, söz konusu dedikoduyu net bir şekilde yalanladı. Ünlü oyuncunun şimdilerde ise İbrahim Kutluay ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; Ünlü oyuncunun şimdilerde İbrahim Kutluay ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay, yaklaşık bir aydır Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi.
İlişkilerini sadece arkadaşlarına söyleyen çift, birlikteliğini gözlerden uzak yaşıyor. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün dost ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.