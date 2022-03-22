Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.
Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz sesi merhum Murat Göğebakan'ın çocuğunun annesi olan ve 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez 6 Kasım'da evinde koma halinde bulunmuş ardından ise vefat etmişti. Savcılık tarafından şüpheli görünen ölümün ardından soruşturma başlatılmıştı. Merhum sanatçının eski eşi Sema Bekmez'in ölümü hakkında beklenen adli tıp raporu ortaya çıktı.
Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.
EV ARKADAŞI BULDU
51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.
KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI
Sema Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi.
Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİ ONU TERK ETMİŞTİ…
Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor.
Kısa süren hayatına çok büyük başarılar sığdıran başarılı sanatçı Murat Göğebakan, unutulmaz şarkıları ile her zaman anılıyor.
İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti.
Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.