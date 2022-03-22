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Haberler Magazin Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu çıktı

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu çıktı

Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz sesi merhum Murat Göğebakan'ın çocuğunun annesi olan ve 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez 6 Kasım'da evinde koma halinde bulunmuş ardından ise vefat etmişti. Savcılık tarafından şüpheli görünen ölümün ardından soruşturma başlatılmıştı. Merhum sanatçının eski eşi Sema Bekmez'in ölümü hakkında beklenen adli tıp raporu ortaya çıktı.

22.03.2022, 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022, 10:53

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

EV ARKADAŞI BULDU

51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI

Sema Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİ ONU TERK ETMİŞTİ…

Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

Kısa süren hayatına çok büyük başarılar sığdıran başarılı sanatçı Murat Göğebakan, unutulmaz şarkıları ile her zaman anılıyor.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in otopsi raporu çıktı

Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.

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