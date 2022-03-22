Haberler Magazin Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu çıktı

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu çıktı

Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz sesi merhum Murat Göğebakan'ın çocuğunun annesi olan ve 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez 6 Kasım'da evinde koma halinde bulunmuş ardından ise vefat etmişti. Savcılık tarafından şüpheli görünen ölümün ardından soruşturma başlatılmıştı. Merhum sanatçının eski eşi Sema Bekmez'in ölümü hakkında beklenen adli tıp raporu ortaya çıktı.