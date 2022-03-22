Ünlü şarkıcı Ufuk Yıldırım dördüncü kez dünyaevine girdi

Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, dördüncü kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum" açıklamasını yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım, dediğini yaptı. Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile birlikte Florida'da nikah masasına oturdu.
90'lı yılların popüler şarkıcısı Ufuk Yıldırım, dördüncü kez nikah masasına oturdu. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, sevgilisi Fidan Hanım ile Florida'da dünyaevine girdi ve mutluluğunu, "Biz erdik muradımıza, herkes çıksın kerevetine..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, dördüncü kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum" açıklamasını yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım, dediğini yaptı. Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile birlikte Florida'da nikah masasına oturdu.
Bundan sonra yaşamını Florida'da sürdürme kararı alan Ufuk Yıldırım, mutlu günlerinden fotoğrafları da Instagram hesaplarından, "Biz erdik muradımıza, herkes çıksın kerevetine..." notuyla yayınlamayı ihmal etmedi.
NİKAH SONRASI İLK HAMLE
Ünlü şarkıcı ile nikah masasına oturan Fidan Hanım'ın sosyal medya hesabında soyadını "Yıldırım" olarak güncellemesi de dikkatlerden kaçmadı.
"DÖRDÜNCÜ KEZ DE EVLENİRİM" DEMİŞTİ
Nikah masasına oturmaktan korkmadığını ifade eden Yıldırım, beş yıl önce verdiği bir röportajda, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, dördüncü kez de evlenirim" açıklamasını yapmıştı.
BİR ÇOCUĞU VAR
2003 yılında haber spikeri Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapan Ufuk Yıldırım'ın bu birliktelikten bir çocuğu bulunuyor.