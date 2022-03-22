Ünlü şarkıcı Ufuk Yıldırım dördüncü kez dünyaevine girdi

"DÖRDÜNCÜ KEZ DE EVLENİRİM" DEMİŞTİ



Nikah masasına oturmaktan korkmadığını ifade eden Yıldırım, beş yıl önce verdiği bir röportajda, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, dördüncü kez de evlenirim" açıklamasını yapmıştı.