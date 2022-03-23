Eşinden şiddet gören oyuncu Pelin Batu koruma kararı aldırdı

Ünlü oyuncu Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da 2018 yılında evlendi. Çiftin bir süre sonra çocukları oldu. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında anlaşmazlık başladı.
Ünlü oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu 2018 yılında kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten ise çiftin bir çocuğu olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise çift evliliklerinde bazı anlaşmazlıklar yaşadı. Pelin Batu, doktor eşi tarafından çocuğunun gözü önünde tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.
Ünlü oyuncu Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da 2018 yılında evlendi. Çiftin bir süre sonra çocukları oldu. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında anlaşmazlık başladı.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Cerrah Bitargil, eşi Pelin Batu'ya tehdit ve hakaretler savurmuş, ardından da şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine çift,evlerini ayırdı ve ayrı yaşamaya başladı.
KORUMA KARARI ALDIRDI
İkili yaşadıkları kötü günler sonrası çocukları için yeniden bir araya gelmeye karar verdi. Çift geçtiğimiz günlerde buluştuğunda yine iddiaya göre Mecit Bitargil, eşine çocuğunun yanında küfürler etmeye başladı. Ardından darp etmeye çalıştı. Batu, çocuğunun gözleri önünde yaşadığı travma sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak eşine karşı koruma kararı aldırdı.
Macit Bitargil, 2 ay süreyle eşine yaklaşamayacak ve hakaret, tehdit, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.