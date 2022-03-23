Haberler Magazin Eşinden şiddet gören oyuncu Pelin Batu koruma kararı aldırdı

Eşinden şiddet gören oyuncu Pelin Batu koruma kararı aldırdı

Ünlü oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu 2018 yılında kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten ise çiftin bir çocuğu olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise çift evliliklerinde bazı anlaşmazlıklar yaşadı. Pelin Batu, doktor eşi tarafından çocuğunun gözü önünde tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.