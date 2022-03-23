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Haberler Magazin Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı'dan yeni hamle!

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı'dan yeni hamle!

İş insanı İbrahim Salman, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı için kendisine ait logoyu kullanarak tanıtım yaptığı ve haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla 'marka hakkını ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Bunun üzerine Bahçekapılı'dan yeni bir hamle geldi.

23.03.2022, 15:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022, 15:28

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

Buse Terim, İbrahim Salman adlı kişinin şikayetiyle şoke olmuştu. Salman, Terim'in sahibi olduğu markanın, kendisine ait olan logoyla tanıtıldığını iddia edip dava açmıştı.

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Buse Terim, bunun üzerine mahkemeye başvurarak Salman'ın 5 yıl boyunca bu markayı kullanmadığını ve bu nedenle marka hakkının iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

Ayrıca menfi tespit davası açarak, markasının Salman'ın markasına benzemediğini belirtti. Mahkeme, davayı kabul etti ve markaya tedbir kararı koydu.

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

NELER OLMUŞTU?

Buse Terim Bahçekapılı, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu.

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçekapılı ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

TERİM İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim Bahçekapılı hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açıldı.

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

İddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Mahkemelik olan Buse Terim Bahçekapılı’dan yeni hamle!

'İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NİYETLİ'

İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söylemişti: "Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum. Tarafıma ait markamın tescilli simgesi olan B işareti, bu markaya ait satış mecrası olan internet sitesinde 'B'nin devamına, İngilizce'de mağaza anlamına gelen shop kelimesi eklenerek kullanılmaktadır. İnternette faaliyet gösteren ve online satış yapan yüzbinlerce sitede alışveriş için online satış amacıyla shop ibaresi kullanılmaktadır."

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