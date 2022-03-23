Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

"Güzel bir işti. Yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii ama yine de üzgünüm, arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Yemekleri de çok güzeldi. Bir proje olursa yine giderim."