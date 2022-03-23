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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay ilişkilerini sonlandırmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sessiz sedasız ayrılıklarının ardından ikilinin de başka aşklara yelken açtıkları konuşulmuştu. Şimdilerde ise Kerem Bürsin ve eski sevgilisi oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile birlikte anılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Yağmur Tanrısevsin hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

23.03.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022, 11:44

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

Geçtiğimiz Nisan'da dizi setinde başlayan ilişkileriyle gündem olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin önceki ay ayrılmıştı. Bürsin ise eski sevgilisi oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile anılmaya başlamıştı.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin, Twitter'da yeniden takipleşmesi hayranlarını sevindirdi.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014 yılında ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti. Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e mi döndü? Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

HATAY'I ÇOK SEVDİK

Rol aldığı 'Kalp Yarası' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin, Nişantaşı'ndaydı. Dizi için dokuz aydır yaşadığı Hatay'ı çok sevdiğini belirten oyuncu şunları söyledi:

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

"Güzel bir işti. Yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii ama yine de üzgünüm, arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Yemekleri de çok güzeldi. Bir proje olursa yine giderim."

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

'TEKRAR AŞK DURUMU YOK'

Yağmur Tanrısevsin ile eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin tekrar sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. İkilinin bu hareketi takipçileri arasında 'Acaba tekrar aralarında aşk başlar mı?' diye merak uyandırdı.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den Kerem Bürsin ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama geldi

Ancak Tanrısevsin, Bürsin ile arkadaş olduklarını söyleyip, "Tekrar aşk durumu yok" diyerek dedikoduları yalanladı.

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