Ekranlara dönmesi beklenen Arda Kural’ın yeni mesleği!

Uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir dönemin popüler oyuncusu Arda Kural, katıldığı bir programda yeni projesi hakkında bilgi verdi.
Bir dönemler ekranların aranan yakışıklı yüzü olan;'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Kuzenlerim', 'Emret Komutanım' gibi dizilerden hatırlayacağınız oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz aylarda "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." diyerek müjdeli haberi vermişti. Yerli Leonardo DiCaprio, son olarak katıldığı bir programda yeni projesi hakkında bilgi verdi, sevenlerini heyecanlandırdı. İşte Arda Kural'ın yeni projesi...
Uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir dönemin popüler oyuncusu Arda Kural, katıldığı bir programda yeni projesi hakkında bilgi verdi.
Son günlerin en çok konuşulan ismi Arda Kural, bir Youtube kanalında konuk oldu.
Arda Kural programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.
Kural "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşmek yaptık ve anlaştık.
Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi. Yaşadığı zorlu süreçlerden sonra hala hırs ve öfke içinde olduğunu söyleyen Kural, "Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım.
Kimsenin sınırlarını adaletsiz şekilde ihlal etmem ama uğraşırım. Başarılarımın hepsini bu yönde kullanırım.
Siz nesiniz diye bakışlar da atarım, yarış da başlatırım. Belki bu savaş hiç bitmez. Çünkü çok yalnızdım ama şimdi kendimi güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara geri döndü.
Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.
Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor.