Gülşen o üç yorumcuya uzaklaştırma kararı aldırdı

REKLAM İDDİASI

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberşne göre; Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunuculuk yaptıkları "Söylemezsem Olmaz" isimli TV programında sürekli ve sistematik olarak Gülşen'e saldırıldığının ileri sürüldüğü dilekçede, sanatçı üzerinden de reklamlarını yapmaya çalıştığı iddia edildi. Dilekçede Gülşen'e karşı, Arto olarak bilinen Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı gereğince uzaklaştırma ve koruma tedbir kararları uygulanması istendi.