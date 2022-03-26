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Haberler Magazin Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki'den açıklama!

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki'den açıklama!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı. Tilki'nin galada giydiği kıyafet seçimi sosyal medyaya damga vuruken, eleştirilerin de odağında yer aldı. Genç şarkıcı, gelen yorumlara açıklama getirdi.

26.03.2022, 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022, 13:36

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki’den açıklama!

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Yalnız Çiçek gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi Morbius'un başrol oyuncusu Jared Leto, filmin Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki’den açıklama!

Tilki'nin gala için yaptığı kombin ise hiç beğenilmedi.

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki’den açıklama!

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUYLA KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ

Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki’den açıklama!

Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram hikayesini kendi hikayesine ekledi.

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki’den açıklama!

"TÜM KIYAFETLERDEN GÜZELİM"

Tilki'nin kırmızı halı için beyaz büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih etmesi de kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki’den açıklama!

Kıyafetinden dolayı özensiz bulunan şarkıcı, Twitter hesabından eleştirilere cevap vererek şunları dile getirdi:

Galaya kot pantolonla katılan ve eleştirilen Aleyna Tilki’den açıklama!

"Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim."

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