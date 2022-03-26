Saplantılı hayranı durmuyor! Hadise yeniden şikayetçi oldu

Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı Hadise'ye e-mail atan,rahatsız eden ve bir süre sonra da kız kardeşi Derya Açıkgöz'ü rahatsız eden takıntılı hayran tacizlerini sürdürmeye devam ediyor. 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Ümit S.'den şimdi de "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup alan Hadise, tekrardan şikayetçi oldu.
Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ümit S., huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmış, aldığı ceza daha sonra idari para cezasına çevrilmişti.
YİNE DAVA AÇILDI
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.
Ümit S. hakkında, 'tehdit, cinsel taciz ve huzur bozma' suçlarından dava açıldı.
Öte yandan, o saplantılı hayranın Hadise'nin modacı kız kardeşi Derya Açıkgöz'e de aynı şekilde taciz mesajları attığı ortaya çıktı. Ümit S., sosyal medya üzerinden Derya Açıkgöz'e "Buluşacağız, bu ilişki kor gibi yanacak. İnci tanem bekle beni.
Doğum günün bana geldiğin gündür, hasret ateşinin söndüğü gündür" şeklinde mesajlar gönderdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının kız kardeşi, Av. Dr. Hakan Öncel aracılığıyla Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan saplantılı hayran Hadise ve kız kardeşine 10 yıldır hayran olduğunu ve mesajları kabul ettiğini belirterek "Bir haftadır mesaj atmıyorum. Rahatsız etmiyorum, pişmanım" dedi.