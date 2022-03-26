Haberler Magazin Saplantılı hayranı durmuyor! Hadise yeniden şikayetçi oldu

Saplantılı hayranı durmuyor! Hadise yeniden şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı Hadise'ye e-mail atan,rahatsız eden ve bir süre sonra da kız kardeşi Derya Açıkgöz'ü rahatsız eden takıntılı hayran tacizlerini sürdürmeye devam ediyor. 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Ümit S.'den şimdi de "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup alan Hadise, tekrardan şikayetçi oldu.