Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’den Kenan Işık itirafı!

"YALI YAŞAMI BENİ ETKİLEMİYOR"



Daha önce 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi', 'Aşk-ı Memnu', 'Bugünün Saraylısı' gibi yapımlarda rol alan Yöntem, canlandırdığı karakterler kadar, dizilerdeki mekanlar da dikkat çekmişti. 68 yaşındaki Selçuk Yöntem, konuyla ilgili; "Beni yalı görsel olarak çok etkiliyor ama yaşam olarak pek etkilemiyor" dedi ve şöyle devam etti: