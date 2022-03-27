Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’den Kenan Işık itirafı!

68 yaşındaki ünlü sanatçı Selçuk Yöntem, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık'ı izlediği zamanları anlattı.
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu. Usta oyuncu bir zamanlar sunmuş olduğu 'Kim Milyoner Olmak İster've Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak kalan meslektaşı Kenan Işık ile ilgili itirafıyla da dikkat çekti.
68 yaşındaki ünlü sanatçı Selçuk Yöntem, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık'ı izlediği zamanları anlattı.
"FARKLI BİR ÜSLUP YARIŞMAYI ZEDELEYEBİLİRDİ"
"Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" açıklamasını yapan Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.
Ünlü isim, "Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu.
Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.
KENAN IŞIK'IN SON DURUMU
Öte yandan Ozan Zeybek, geçtiğimiz ay Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlatmıştı: Sekiz yıl olacak. Ama bakımı çok iyi.
Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."
NE OLMUŞTU?
2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen sanatçı, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.
"YALI YAŞAMI BENİ ETKİLEMİYOR"
Daha önce 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi', 'Aşk-ı Memnu', 'Bugünün Saraylısı' gibi yapımlarda rol alan Yöntem, canlandırdığı karakterler kadar, dizilerdeki mekanlar da dikkat çekmişti. 68 yaşındaki Selçuk Yöntem, konuyla ilgili; "Beni yalı görsel olarak çok etkiliyor ama yaşam olarak pek etkilemiyor" dedi ve şöyle devam etti:
"Çünkü yalılarda dizi, film çektim. Eskiden, gürültülü ortam olmadan olsaydı yalıda yaşamak çok keyifli olabilirdi. Ama yalıda oturmanın gürültü ile nasıl özdeşleştiğini gördüm. Bu beni hiç mutlu etmedi."
"O TELEFONU BEKLEDİĞİM ZAMANIN ZORLUĞUNU ANLATAMAM"
Selçuk Yöntem, konservatuvar sınav sonuçları ile ilgili bir de anısını da "Ben konservatuar sınavına girerken çok önemi bir telefon bekliyordum. O telefonu beklediğim zamanın zorluğunu anlatamam.
Hep sonuçlanması gereken şeylerin, başlangıçların olduğu yerde gelecek olan haberlerin beklentisi insanı o dakikaları geçilmez bir sıkıntıya sokar. Bazen de hiç beklemediğiniz anda çok güzel bir telefon gelir" sözleriyle anlattı.