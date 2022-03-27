Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’dan ayrılık sorularına açıklama!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün Beylikdüzü'nde bir fuarda görüntülendi. Fuarda adeta hayranlarının hücumuna uğradı.
Bir dönemin fenomen dizisi olan 'Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle hafızalara kazınmış olan 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz gün bir fuarda görüntülendi. Hayranlarından yoğun ilgi gören usta oyuncu, kendisinden yaşça küçük sevgilisi piyanist Iraz Yıldız ile ayrılığı üzerine son noktayı koydu.
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün Beylikdüzü'nde bir fuarda görüntülendi. Fuarda adeta hayranlarının hücumuna uğradı.
KARADAĞLI'YA BÜYÜK İLGİ
Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektiren sanatçıya yaşlı genç herkes büyük ilgi gösterdi. Usta sanatçıyı tanıyanlar arasında yabancı ülkelerden gelenler de vardı. Bir Afrikalı hayranı da fotoğraf çektirip bir süre sohbet etti.
ÜNLÜ OYUNCUDAN 'AYRILIK' CEVABI!
Fuarda gazetecilerle muhabbet eden 55 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız'dan (25) hafta içinde ayrıldığı yönünde çıkan haberler ve ayrılık nedeni soruldu.
"ERKEKLİĞE YAKIŞMAZ"
Usta oyuncu, bu soruya karşılık olarak, "Yok öyle şeyler. Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Hiçbir birlikteliğimin ardından da konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"
Tamer Karadağlı, Mayıs 2021'de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. 55 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, "Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.
Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftin yaşadıkları fikir "ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. İkilinin sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları silmesi ve takipleşmeyi de bırakması dikkat çekmişti.
ARZU BALKAN İLE EVLENDİ
Öte yandan Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında nikah masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği kızları doğduktan bir yıl sonra sona ermişti. 2006 yılında Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrası dost kalmayı başarırken, zaman zaman sosyal medyada fotoğraf da paylaşıyor.