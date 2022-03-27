Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’dan ayrılık sorularına açıklama!

"ERKEKLİĞE YAKIŞMAZ"



Usta oyuncu, bu soruya karşılık olarak, "Yok öyle şeyler. Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Hiçbir birlikteliğimin ardından da konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.