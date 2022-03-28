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Haberler Magazin Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Usta ve merhum oyuncu Nejat Uygur'un oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur, 'Süt Kardeşler' oyunu için gittikleri Karadeniz turnesinde talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuna hazırlık yapan oyuncular, o sırada neye uğradıklarını şaşırdılar. Dekorun önünde oturan Süheyl Uygur'un üzerine dekorun panosu düştü. Kendini son anda kurtaran oyuncu, adeta ölümden döndü. Aynı dekorun daha önce de Behzat Uygur'un üzerine düştüğü öğrenildi.

28.03.2022, 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 11:47

Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Merhum oyuncu Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, "Süt Kardeşler" oyunu için çıktığı Karadeniz turnesinde adeta ölümden döndü.

Behzat ve Nejat Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Türk Tiyatrosu'nun değerli isimlerinden Nejat Uygur tarafından tiyatro sahnelerine taşınan "Süt Kardeşler" oyunu, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un yorumuyla yeniden tiyatro severlerle buluştu.

Behzat ve Nejat Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Karadeniz turnesine çıkan ünlü kardeşler, bir süredir Merzifon, Samsun, Amasya, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Trabzon gibi birçok şehirde sahne alıyor.

Behzat ve Nejat Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Gittikleri her yerde kapalı gişe oynayan ekip, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Behzat ve Nejat Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Renkli anlara ev sahipliği yapan turnenin başrol oyuncusu Süheyl Uygur, geçtiğimiz günlerde oyuna hazırlık yapılırken ölümden döndü.

Behzat ve Nejat Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Dekorun önündeki koltukta oturan ünlü tiyatrocu bir anda dekorun devrilmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Behzat ve Nejat Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Büyük panonun altında kalmaktan son anda kurtulan Uygur'a sevenleri "Nazara geldi" gibi yorumlarda bulundu.

Behzat ve Nejat Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Aynı dekorun daha önce de Behzat Uygur'un üzerine devrildiği öğrenildi. Yine yakın zaman önce oyun sırasında bir koltuk kırıldı.

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