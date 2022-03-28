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Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler turnede talihsiz bir kaza geçirdi

Usta ve merhum oyuncu Nejat Uygur'un oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur, 'Süt Kardeşler' oyunu için gittikleri Karadeniz turnesinde talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuna hazırlık yapan oyuncular, o sırada neye uğradıklarını şaşırdılar. Dekorun önünde oturan Süheyl Uygur'un üzerine dekorun panosu düştü. Kendini son anda kurtaran oyuncu, adeta ölümden döndü. Aynı dekorun daha önce de Behzat Uygur'un üzerine düştüğü öğrenildi.