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Berfu Yenenler o gazeteciye yeniden dava açtı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in eşi, 2015 Türkiye güzellerinden 26 yaşındaki Berfu Yenenler, kendisine sosyal medya hesbabı üzerinden hakarette bulunduğu iddiasıyla gazeteci Uğur Alkapar'dan şikayetçi olmuştu. Savcılık ise konu ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. Şimdi ise Yenenler, bu duruma itiraz ederek tekrardan davacı oldu.

28.03.2022, 15:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 15:40

Berfu Yenenler o gazeteciye yeniden dava açtı

Miss Turkey 2015 güzellerinden olan ve ünlü sunucu Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yenenler çektiği videolarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Berfu Yenenler o gazeteciye yeniden dava açtı

Sabah Gazetesi'nden Büşra Çoban'ın haberine göre; Zamanla hayran kitlesi artan ve sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler, gazeteci Uğur Alkapar'ın sosyal medyadan kendisine hakaret içerikli yorum yaptığını öne sürerek davacı olmuştu.

Berfu Yenenler o gazeteciye yeniden dava açtı

Şikayeti değerlendiren savcılık ise konu ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. Bunun üzerine Yenenler avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinde karara itirazda bulunarak tekrar davacı oldu.

Berfu Yenenler o gazeteciye yeniden dava açtı

Yenenler'in avukatının savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde "Şüpheli müvekkilimi cehaletle itham etmiştir. Müvekkilimin onur ve saygınlığını zedelemiştir. 2 ayı aşkın bir süredir durmadan devam eden hakaret içerikli bu fiilin cezalandırılması gerekir" ifadeleri yer aldı.

Berfu Yenenler o gazeteciye yeniden dava açtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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