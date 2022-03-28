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Berfu Yenenler o gazeteciye yeniden dava açtı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in eşi, 2015 Türkiye güzellerinden 26 yaşındaki Berfu Yenenler, kendisine sosyal medya hesbabı üzerinden hakarette bulunduğu iddiasıyla gazeteci Uğur Alkapar'dan şikayetçi olmuştu. Savcılık ise konu ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. Şimdi ise Yenenler, bu duruma itiraz ederek tekrardan davacı oldu.