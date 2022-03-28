Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’tan yeni hamle

Eski mankenlerden Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un boşanacakları haberleri bir süredir en çok konuşulan iddialar arasında yer alıyordu.
Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 3 yıllık evliliklerinin ardından çiftten kötü haber gelmiş ve ayrılacakları konuşulmuştu. Son zamanlarda çiftin maddi zorluklar yaşadığı ve Uğur Akkuş'un Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı, bu sebepten ötürü hapis cezasına çarptırıldığı öne sürülmüştü. Tüm bu konuşulanların ardından çiftten yeni bir hamle geldi.
Eski mankenlerden Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un boşanacakları haberleri bir süredir en çok konuşulan iddialar arasında yer alıyordu.
Öyle ki Ebru Şallı'nın bu evliliği kendi içerisinde tamamen bitirdiği de bir başka iddiaydı. Ancak Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan tüm bunları yalanlayan bir paylaşım geldi.
Daha önce Uğur Akkuş'un kızının 9 yaş doğum gününden samimi görüntüler paylaşan ünlü çift şimdi de tatil paylaşımında bulundu.
Ebru Şallı Instagram hesabından eşi ile Dubai tatiline çıktığını duyurdu.
Hemen ardından da tatilde çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşarak adeta iddia