Will Smith kimdir? Eşi Jada Smith’in hastalığı ne?

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni yine en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu sene törene ünlü isimlerin şıklıkları ve ödüllerden çok Will Smith'in eşi ile dalga geçtiğini iddia ettiği Chris Rock'ı tokatlaması damgasını vurdu. Peki Will Smith kimdir kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Eşi Jada Smith'in hastalığı ne? İşte detaylar...

WILL SMITH KİMDİR?

Willard Christopher "Will" Smith, Jr. (d. 25 Eylül 1968; Philadelphia), Amerikalı sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır.

Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar Will çok zeki bir çocuk olduğundan birçok üniversiteden burs teklifleri aldı. Ancak lisedeyken Will üniversiteye gitmek istemedi. İlk olarak rapçiliğe merak saldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalmış olup bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

JADA SMITH KİMDİR? HASTALIĞI NEDİR?

Jada Koren Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır.

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile olarak bilinen bir hastalıktır.