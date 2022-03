94. Oscar Ödülleri, önceki gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ailesi işitme engelli olan bir kızın öyküsüne odaklanan "CODA", 'en iyi Film' dahil üç ödül kazandı. 'En iyi kadın oyuncu' ödülü, "The Eyes of Tammy Faye" filmiyle Jessica Chastain'in oldu. Will Smith, "King Richard"daki performansıyla 'en iyi erkek oyuncu' seçildi.