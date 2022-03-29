Ünlü şarkıcı Rober Hatemo babasını son yolculuğuna uğurladı

'Senden Çok Var', 'Beyaz ve Sen', 'Çiçeğim' gibi şarkılarla şöhreti yakalayan Rober Hatemo'nun (47) babası Şahin Hatemo'dan acı haber geldi. Şahin Hatemo'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası 24 Mart günü hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." ifadeleriyle acısını paylaştı. Şahin Hatemo için dün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Rober Hatemo babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.
'Senden Çok Var', 'Beyaz ve Sen', 'Çiçeğim' gibi şarkılarla şöhreti yakalayan Rober Hatemo'nun (47) babası Şahin Hatemo'dan acı haber geldi. Şahin Hatemo'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Acı haberi Instagram hesabından duyuran menajer Haluk Şentürk, "Sevgili Rober Hatemo'nun babası, değerli büyüğümüz Şahin Hatemo vefat etmiştir. Hatemo ailesinin acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.
"ADIMI VEREN, ADAMLIĞIMI VEREN GİTTİ..."
Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı da, "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." ifadelerini yayınladı. Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Rober Hatemo'ya destek oldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şahin Hatemo için bugün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şahin Hatemo'nun yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü. İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.