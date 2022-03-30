Duygu Özaslan’dan takipçilerini üzen haber!

Bir de diş sıkma için masseter yaptırmıştım ama o da çok oldu ve yeniletmedim. Bence onun da etkisi olmuş olabilir elmacıkların daha çıkık durmasında. Ama tabi en büyük farkı yaratan 13 kilo civarı verdim ve yüzümdeki bütün yağ, dolgunluk gitti. Hatta fazla gitti" diye devam etti.