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Haberler Magazin Hamdi Alkan'dan eski eşi Selen Görgüzel'e konuşma yasağı!

Hamdi Alkan'dan eski eşi Selen Görgüzel'e konuşma yasağı!

2013 yılında Roma'da nikah masasına oturan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak boşandı. Bir süredir evliliklerindeki sorunları çözemeyen ünlü çift, dokuz yıllık birliktelikleri 10 dakikada bitirdi. Ayrılığın ardından ise ikilinin bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Hamdi Alkan'ın isteği doğrultusunda yapılan anlaşmada eski eş Selen Görgüzel'İn geçirdiği evlilik hakkında konuşması yasaklandı.

30.03.2022, 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022, 09:39

Hamdi Alkan’dan eski eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı!

Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Hamdi Alkan’dan eski eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı!

Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

Hamdi Alkan’dan eski eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı!

Selen Görgüzel'in boşanmanın ardından dinlenmek ve müzik çalışmaları yapmak için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

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