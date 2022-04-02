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Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Mete'si hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Mete Aymar' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan kötü haber geldi. 63 yaşındaki oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İbrahim Gündoğan'ın cenazesşi bugün öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'nden kaldırılacak.

02.04.2022, 09:19 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 09:21

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Mete Aymar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan kötü haber geldi. Usta oyuncu İbrahim Gündoğan, bugün 63 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun ’Mete’si hayatını kaybetti

"YOLUN IŞIKLAR İÇİNNDE OLSUN USTA"

Acı haberi Süha Uygur duyurdu. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı, "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" paylaşımıyla duyurdu.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun ’Mete’si hayatını kaybetti

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den kaldırılacak.

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