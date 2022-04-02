Oğuzhan Koç’tan evlilik yolunda olduğu Demet Özdemir’e övgüler!

"BİR DAHA ASLA OLMAZ"



Bir yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek, ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.