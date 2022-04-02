Oğuzhan Koç’tan evlilik yolunda olduğu Demet Özdemir’e övgüler!

Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce "Aşk yok" diyen ikili, daha sonra birlikteliği kabullenmişti.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış ve hayranlarını üzmüştü. Daha sonrasında ise ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Evlilik yolunda ilerleten ünlü çift , önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çiftten Oğuzhan Koç, oyuncu nişanlısı Demet Özdemir'i övgü yağmuruba tuttu.
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce "Aşk yok" diyen ikili, daha sonra birlikteliği kabullenmişti.
2021 yılını Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti. Oğuzhan Koç da Instagram'da yaptığı açıklamayla aşk yaşadıklarını doğrulamıştı.
"BİR DAHA ASLA OLMAZ"
Bir yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek, ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Ayrılmalarının ardından 'O Ses Türkiye' yarışmasındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Oğuzhan Koç'un finaldeki durgunluğu, hem sunucu Acun Ilıcalı'nın hem de diğer jüri üyelerinin dikkatinden kaçmamıştı.
"BİRAZ HÜZÜNLÜ BİR HAFTA"
Ilıcalı "Seni durgun görüyorum" deyince, Ebru Gündeş de "Mutsuz o mutsuz" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç ise ısrarlar üzerine "Bu ara böyle. Öyle biraz hüzünlü bir hafta. Hüzünsüz neşe olmaz abi. Hüzenlenelim sonra neşeleniriz" açıklamasını yapmıştı.
Beyazıt Öztürk "Açılmak istersen dinleriz" esprisi yaparken, Acun Ilıcalı "Yapabileceğimiz bir şey varsa buradayım, seni üzgün görmek istemiyoruz tabii ki" demişti. Diğer jüri üyesi Ebru Gündeş'in "Araya girelim" diyerek, eski aşıkların arasını düzeltmek için göndermede bulunması da 'O Ses Türkiye' finalinde çok konuşulan anlardan olmuştu.
AYRILIK KISA SÜRDÜ
Ancak ünlü çift, büyük konuşmalarına rağmen kısa sürede barışmıştı. Yakın arkadaşlarının, ikiliyi habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladığı öğrenilmişti.
EVLİLİK KARARI ALDILAR
Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısında Demet Özdemir sevgilisine 'evet' demiş, ikili böylece evlilik kararı almıştı.
"YOĞUN BİR DÖNEME GİRİYORUZ"
Yoğun bir döneme girdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Baş başa bir yemek yiyelim dedik. Çünkü anlaşmalar bitti. Şu an fazla bilgi veremiyorum ama çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayacak" dedi.
Muhabirlerin, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetti.