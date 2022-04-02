Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

Oyuncu Burak Yörük, otobüs şoförüne saldırdı. Birçok dizide karşımıza çıkan genç oyuncu Burak Yörük, trafikte olay çıkardı.
Ünlü oyuncu Burak Yörük, trafikte korku dolu anlar yaşattı. Otobüs şoförüne saldıran Yörük, yolcular tarafından kayıt altına alındı. Olay anı sonrasında oyuncu hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
Oyuncu Burak Yörük, otobüs şoförüne saldırdı. Birçok dizide karşımıza çıkan genç oyuncu Burak Yörük, trafikte olay çıkardı.
Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.
OYUNCU BURAK YÖRÜK ŞOFÖRE SALDIRDI
Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı.
Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.
Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.
Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.
BURAK YÖRÜK'E İŞLEM YAPILMADI
O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.