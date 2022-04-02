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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

Ünlü oyuncu Burak Yörük, trafikte korku dolu anlar yaşattı. Otobüs şoförüne saldıran Yörük, yolcular tarafından kayıt altına alındı. Olay anı sonrasında oyuncu hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

02.04.2022, 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 15:52

Oyuncu Burak Yörük, otobüs şoförüne saldırdı. Birçok dizide karşımıza çıkan genç oyuncu Burak Yörük, trafikte olay çıkardı.

Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

OYUNCU BURAK YÖRÜK ŞOFÖRE SALDIRDI

Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı.

Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.

Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı

Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

BURAK YÖRÜK'E İŞLEM YAPILMADI

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.

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