Atv’den çok konuşulacak bir dizi daha! ’Hakim’ bu akşam başlıyor

Hakim dizisi bu akşam Atv'de izleyicisi ile buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin fragmanları büyük beğeni uyandırdı. İşte Hakim dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanları....
Atv ekranlarında soluksuz izlenecek bir dizi daha izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı Hakim fragmanları ile büyük beğeni topladı. 'Hakim fragmanı izle' aramaları ise dizinin yayın saati yaklaştıkça daha da çok aratılmaya başlandı. İdealist ve dürüst bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için girdiği amansız savaşın anlatıldığı 'Hakim' dizisi ilk bölümü ile bu akşam Atv'de olacak. İşte tanıtımları ile merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosu ve konusu...
Hakim dizisi bu akşam Atv'de izleyicisi ile buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin fragmanları büyük beğeni uyandırdı. İşte Hakim dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanları....
HAKİM DİZİSİ KONUSU
İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur.
Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir.
Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.
Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur.
Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.
Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi.
Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…
Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.
Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.